Whirlpool, Conte ai lavoratori: “Terremo duro, siamo al vostro fianco”

ROMA – Nel corso del vertice su Whirlpool, il presidente del consiglio Giuseppe Conte si è rivolto direttamente ai lavoratori: “Il governo non può rimanere indifferente a questo disimpegno dell’azienda. Terremo duro su questa vertenza. Il Governo e’ disponibile a fare qualsiasi cosa, siamo al vostro fianco, non potete dubitare di questo”. “Il fatto che l’azienda disattenda gli accordi e’ un brutto segnale per il Paese. Ma avete la massima garanzia che il governo e’ al vostro fianco”, ha detto Conte