Lamorgese risponde a Salvini: “Sono i decreti sicurezza che hanno creato insicurezza”

ROMA – “Responsabilità non ce n’è da parte nostra“, dice la ministra rispondendo ai giornalisti replicando alle accuse di Matteo Salvini, che ha chiesto le dimissioni della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese e puntato il dito contro di lei e contro il premier Giuseppe Conte come ‘responsabili morali’ dell’attentato di Nizza (perchè il killer tunisino, prima di arrivare in Francia, era sbarcato a Lampedusa il 20 settembre).

“Ho sentito parlare dei decreti sicurezza, che noi avremmo modificato. Ma voglio anche dire che i decreti sicurezza hanno creato insicurezza perchè 20mila persone sono dovute uscire da un giorno all’altro dall’accoglienza, e noi abbiamo cercato di tenere presente l’esigenza di sicurezza del paese, non disperdendo tutti nel territorio nazionale”.

“È ATTACCO ALL’EUROPA, LAMPEDUSA È LA PORTA D’EUROPA”

“Questo è il momento di fermarsi con le polemiche ed essere vicini al popolo francese e a vari paesi europei. Questo è un attacco all’Europa: Lampedusa in Italia è la porta di Europa”, dice ancora Lamorgese.