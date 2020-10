Coronavirus, a Ciampino la protesta dei commercianti a passo di danza

ROMA – Hanno scelto una formula inedita per protestare i commercianti che ieri sera, in piazza della Pace a Ciampino hanno promosso un sit-in per far sentire la loro voce in questo momento di crisi economica determinata dalla pandemia.

‘Il magnificat’, un passo a due interpretato da danzatori professionisti – sotto tute e visiere anticontagio – della compagnia di balletto VAD, sul sagrato della Chiesa del Sacro Cuore, ha ricordato ai presenti, un centinaio di persone, la Giornata mondiale della danza: “Noi non siamo il superfluo, noi non siamo il vizio- ha detto Antonio Di Vaio, direttore della compagnia- noi siamo un’esigenza”, a proposito della chiusura dei teatri e delle scuole di danza stabilita con l’ultimo Dpcm. Assocommercianti Ciampino, ACAP e Associazione commercianti Folgarella hanno promosso insieme questa azione per il territorio, senza colori di partito, come ha ribadito il presidente di Assocommercianti Onofrio Saia. Tra i cittadini presenti anche rappresentanti delle scuole di danza Habana cultura, la Ventana, Xoros.