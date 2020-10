Nuovo record d’ascolti per ‘Doc – Nelle tue mani’, il riassunto della terza puntata

ROMA – ‘Doc – Nelle tue mani’ continua a macinare ascolti da record. Il terzo appuntamento con il medical drama con protagonista Luca Argentero ha conquistato 7.529.000 spettatori pari al 28,3% di share. Ieri, per la prima volta, è andato in onda un unico episodio, per fare spazio a ‘Amasanremo’, lo show di Amadeus dedicato alla selezione dei 10 artisti che concorreranno alla finale di Sanremo Giovani. Sarà così fino a fine stagione, ossia tra 3 settimane, quando i tanti fan di ‘Doc – Nelle tue mani’, dovranno salutare la serie in attesa della promessa seconda stagione.

Per chi non conoscesse la serie tv evento, in onda ogni giovedì su Rai 1, ecco tutto ciò che c’è da sapere: ‘Doc – Nelle tue mani’: personaggi, trama, puntate precedenti e anticipazioni

COSA È SUCCESSO NELLA SCORSA PUNTATA

Nell’episodio in onda, giovedì 29 ottobre, l’arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un’attrice simpatica e affascinante, ha reso la giovane specializzanda ancora più acida e scontrosa. La donna è incinta e rischia di perdere il figlio a causa di un segreto mai rivelato, neanche al suo compagno. Si scoprirà che in realtà non si tratta della sorella di Elisa, bensì di sua madre, rimasta incinta a soli 14 anni. A crescere la dottoressa ci ha pensato la nonna, che ha preso il posto di sua figlia, incapace di assumersi una tale responsabilità in così giovane età. Elisa e la sua vera madre non riusciranno a riconciliarsi, ma l’aiuto di Gabriel spingerà la specializzanda a dichiarare il suo amore al collega.

Intanto Andrea continua a scavare negli anni che l’amnesia ha cancellato. A incuriosirlo è un farmaco che ha causato la morte di due pazienti, uno dei quali è il figlio dell’uomo che gli ha sparato, cancellando 12 anni della vita del medico. ‘Doc’ così delle ricerche approfondite. Intanto Agnese non riesce a nascondere la gelosia per la crescente vicinanza tra Giulia e Andrea.

Per quanto riguarda Alba, la giovane decide di dichiarare il suo amore a Riccardo ma si blocca quando vede che il collega si sta frequentando con una ragazza. Si tratta del primo amore del ragazzo, con la quale sembra riaccendersi la fiamma. Presto però Riccardo capirà che la ragazza che ha di fronte non è quella di cui si era innamorato da adolescente e decirà di interrompere il loro rapporto. Infine il primario, Marco Sardoni, scopre che Lorenzo fa uso di stupefacenti. Il medico implora di non essere licenziato e il suo capo lo obbliga a sottoporsi a un test ogni due giorni se vuole continuare a lavorare nell’ospedale.