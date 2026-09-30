mercoledì 30 Settembre 2026

Scuola, Mattarella emana il decreto che introduce il tetto degli stranieri in classe

Ultimo passaggio istituzionale delle norme "per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico"

di Maria Carmela FiumanòData pubblicazione: 30-9-2026 ore 21:23Ultimo aggiornamento: 30-9-2026 ore 21:23

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il seguente decreto-legge: “Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca” ed autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione.

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