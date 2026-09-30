Scuola, Mattarella emana il decreto che introduce il tetto degli stranieri in classe

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il seguente decreto-legge: “Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca” ed autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione.

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