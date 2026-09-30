Da Pulp Podcast all’ex stazione di Firenze: Fedez ospite di Renzi alla Leopolda

FIRENZE – Anche Fedez salirà sul palco della Leopolda di Matteo Renzi, in programma da venerdì nell’ex stazione di Firenze. Non è la prima volta che le strade dei due si incrociano, visto che l’ex premier in un paio di occasioni (come il ‘match’ con Roberto Vannacci) è stato ospite di Pulp Podcast, format condotto dal rapper e da Davide Marra. Stavolta, però, le parti si scambiano: sarà Fedez a fare il suo ingresso nel tempio del renzismo, come annuncia il leader di Italia Viva in una e-news ricca di anticipazioni sulla kermesse, compreso il karaoke “boomer contro giovani”. Oltre a Fedez, chiamato con Ivan Grieco per un focus sulle nuove forme di comunicazione, e i già annunciati Vincenzo De Luca e Mario Calabresi, nel corso della tre giorni saranno presenti il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, l’archistar Massimiliano Fuksas, ma anche “l’uomo di Musk in Italia”, Andrea Stroppa.

Non mancherà una parentesi per i governatori: quello toscano, Eugenio Giani, e quello emiliano-romagnolo, Michele de Pascale. Attesi anche i sindaci: Michele Guerra di Parma, Massimo Zedda di Cagliari e Alberto De Toni di Udine. E ancora, “spazio dedicato alle primarie delle idee con Tommaso Nannicini e a un dibattito sul futuro di Casa riformista con i protagonisti politici, tra cui anche dirigenti non di Italia Viva quali Benedetto Della Vedova e Vincenzo Spadafora”. In programma c’è anche un incontro con la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, “una straordinaria magistrata. La donna che ha riaperto il caso Zuncheddu. E il caso Garlasco. La intervisterò personalmente perché penso abbia molto da dire soprattutto ai ragazzi della scuola”, conclude Renzi.