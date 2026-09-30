Berlusconi, Pascale: “Vergogna e squallore a Napoli”. Forza Italia? Aspetto il miracolo Occhiuto

ROMA – “Ieri ho pensato a Silvio Berlusconi come faccio ogni giorno, da quello del suo compleanno a quello della sua dipartita. L’ho pensato con affetto, con nostalgia e anche con un pizzico di vergogna perché non siamo capaci di onorarlo politicamente e questo mi fa molto male”. Francesca Pascale, interpellata dall’agenzia Dire, torna sui festeggiamenti di ieri, novantesimo compleanno dell’ex compagno Silvio Berlusconi. Quelli di Napoli, con la torta che ritraeva Silvio Berlusconi da Michele Santoro, non le sono piaciuti: “La manifestazione di Fulvio Martusciello, molto amico di Tajani, è stata un valzer dello squallore”.

Lei, ha festeggiato diversamente: “Berlusconi fa parte della mia vita non solo in senso affettivo, è proprio un esempio: quando mi chiedo come fare un cosa, mi domando prima come l’avrebbe fatta lui. Ieri ho brindato a lui, come sempre”.

FI, PASCALE: “OCCHIUTO È LA SPERANZA, TAJANI LA PAURA”

“Nel partito esiste una divisione netta: la Forza Italia di Tajani, del controllo e della paura, e quella di Occhiuto, della speranza e della tradizione berlusconiana”. C’è anche Francesca Pascale alla presentazione del libro di Roberto Occhiuto, ‘Il coraggio di governare’.

Interpellata dall’agenzia Dire, punta il dito contro l’attuale segretario: “Io non sono in Forza Italia per colpa di questa classe dirigente, non vedo l’ora di tornarci, sono stata la tessera numero 2 dopo Silvio Berlusconi per molto tempo, ma laddove vedo arroganza e prepotenza chiaramente non mi viene voglia di tesserarmi per far parte di una famiglia che arranca a essere tale. Il problema è Tajani, deve lasciare il posto di segretario di Forza Italia. Io aspetto questo miracolo, non vedo l’ora di tesserarmi in Forza Italia e occuparmi dei diritti civili con la bandiera del mio partito, del mio cuore”.