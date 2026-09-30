Tg Politico Parlamentare, l’edizione del 30 settembre 2026

ISTAT: “A SETTEMBRE L’INFLAZIONE VOLA AL 4,2%”

L’inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua, dal 3,3 di agosto. È la stima preliminare dell’Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici: i prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3 punti e mezzo più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona.

LEGGE ELETTORALE, LO STABILICUM ARRIVA IN AULA ALLA CAMERA

Lo ‘Stabilicum’ arriva in Aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l’incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei ‘franchi tiratori’ della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il Governo metterà la fiducia. “Se non passa ne prenderemo atto”, ha già avvertito la premier. Oggi la commissione Affari costituzionali ha votato il mandato a riferire all’Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito. Domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l’8 voto finale.

DDL ANTISEMITISMO, IL NODO DELLE CRITICA A ISRAELE, IPOTESI DI MEDIAZIONE

Dopo l’appello di Liliana Segre alle forze politiche, sul ddl antisemitismo si apre uno spiraglio sul fronte Pd per un voto bipartisan. La commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i dem non hanno partecipato al voto riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l’Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un’ipotesi: “Inserire la questione in un ordine del giorno”, senza modificare il testo. L’esame in Aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. M5s, Avs e Futuro nazionale oggi hanno votato contro.

CGIL. 120 ANNI, CELEBRAZIONE ALLA SCALA DI MILANO CON MATTARELLA

La Cgil compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è “il garante della nostra Costituzione che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle”. Il leader sindacale ringrazia il Capo dello Stato per “la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire”, conclude.