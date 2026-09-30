mercoledì 30 Settembre 2026

Boom di Vannacci sui social? Il 16,6% dei profili che ha interagito con i suoi account era fake

I dati della ricerca commissionata da Arcadia dal 5 al agosto al 28 settembre

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 30-9-2026 ore 17:08Ultimo aggiornamento: 30-9-2026 ore 17:08

ROMA – Il 16,6% dei profili che hanno interagito con gli account di Roberto Vannacci era fake. È quanto emerge da una ricerca commissionata da Arcadia a Cyabra che ha scansionato – dal 5 al agosto al 28 settembre – le conversazioni digitali degli account del generale di Futuro Nazionale su X, Instagram, Facebook e TikTok dal 5 agosto al 28 settembre, analizzando 2.329 post e 8,2 milioni di interazioni. I profili coinvolgenti sono stati esaminati per autenticità, sentiment e indicatori di coordinamento. Un account su sei, tra quelli che interagiscono, non è una persona reale. Cyabra ha esaminato 7.961 profili, riscontrando che 1.325 non erano autentici. In una normale conversazione politica organica di queste dimensioni, la percentuale si aggira intorno al 10%.

LA DISTRIBUZIONE SUI SOCIAL

La distribuzione sulle diverse piattaforme però non risulta uniforme: su TikTok, Instagram e X il dato si avvicina a un account su quattro, mentre su Facebook resta intorno al 6%. Tra i contenuti che esprimono un sentiment definito, gli account inautentici (profili fake) mostrano un orientamento positivo nel 41% dei casi, contro il 33% degli account reali. Questo divario si conferma su tutte e quattro le piattaforme social, generando un dibattito online che fa apparire il consenso verso Vannacci superiore a quanto non dimostrino i dati basati sulle interazioni organiche (reali).Il 27 settembre 2026, 10 account inautentici (profili fake) su X hanno pubblicato la stessa storia nell’arco di due minuti: un’immagine di Vannacci insieme a Vladimir Putin e una versione rielaborata della dichiarazione di Fabrizio Cicchitto, secondo cui il Cremlino potrebbe appoggiare Futuro Nazionale per dividere il centro-destra Perché il cluster è separato da ogni altra comunità organica, legato solo dalla narrazione che condivide. Riformulare il testo mantenendo la stessa immagine consente di evitare i filtri che rilevano i contenuti duplicati, mentre gli account inattivi e quasi privi di contenuti possono indicare che si tratta di profili riconvertiti o riutilizzati. La narrativa non ha ancora raggiunto un pubblico reale: si stanno gettando le basi per un’operazione di influenza straniera, non ancora amplificata.

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