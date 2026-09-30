Katz (Israele): “Sul volo Flydubai un tentativo di attentato jihadista”

ROMA – Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che i primi elementi indicano che uno dei piloti del volo Flydubai aveva intenzione di far schiantare l’aereo, uccidendo tutte le persone a bordo. Le sue dichiarazioni sono state diffuse dai media di Tel Aviv.

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Katz ha definito l’accaduto “un tentativo di attentato terroristico jihadista“. Allo stesso tempo, il ministro della Difesa ha elogiato i passeggeri israeliani per aver sopraffatto il pilota.

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