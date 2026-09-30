Dubai-Tel Aviv, Netanyahu: “L’attentatore voleva far schiantare l’aereo”. Katz: “Attentato jihadista”

ROMA – Gli elementi emersi indicano che il pilota di Flydubai cha ha accoltellato il suo collega intendeva far schiantare l’aereo, compiendo un attentato: lo ha riferito il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu.

La comunicazione è contenuta in un videomessaggio pubblicato dall’ufficio del capo del governo.

“Questa mattina si è verificato un incidente molto grave”, ha detto Netanyahu, facendo riferimento al volo Dubai-Tel Aviv, atterrato stamane in Arabia Saudita.

Il primo ministro ha sottolineato che “quasi tutti i passeggeri del volo erano israeliani“.

La conferma arriva anche dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che ha dichiarato che i primi elementi indicano che uno dei piloti del volo Flydubai aveva intenzione di far schiantare l’aereo, uccidendo tutte le persone a bordo. Le sue dichiarazioni sono state diffuse dai media di Tel Aviv. Katz ha definito l’accaduto “un tentativo di attentato terroristico jihadista“. Allo stesso tempo, il ministro della Difesa ha elogiato i passeggeri israeliani per aver sopraffatto il pilota.

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Netanyahu ha, inoltre, ordinato alle autorità di “rafforzare” le misure di sicurezza sia sugli aerei israeliani sia su quelli stranieri: lo ha riferito un portavoce dell’ufficio del primo ministro, citato dal quotidiano Times of Israel nella sua edizione online.

L’annuncio ha seguito l’atterraggio di emergenza in Arabia Saudita del volo Flydubai, in conseguenza di quello che il governo di Tel Aviv ha definito un tentativo di attentato.

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AMBASCIATORE ISRAELE: “PILOTA EMIRATI EROICO, HA PROTETTO VITE”

L’ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, Danny Danon, ha definito eroico il pilota del volo Dubai-Tel Aviv, aggiungendo che è un cittadino degli Emirati Arabi Uniti e che ha “combattuto come un leone” per proteggere la vita dei passeggeri.

“Gli israeliani a bordo del volo“, ha scritto il diplomatico su X, “hanno dimostrato una determinazione e una prontezza straordinarie, contribuendo a evitare una grave tragedia”.

Danon ha aggiunto: “Grazie al pilota emiratino, eroico, che ha combattuto come un leone e ha protetto la vita dei passeggeri“.

L’ambasciatore ha concluso: “Auguro a lui una pronta guarigione e a tutti i passeggeri un viaggio sicuro verso casa”.