Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso: “Ci sarò”. E svela il retroscena sul cachet “importante”

ROMA – “Io non ho mai desiderato questo ruolo anche se mi diverte molto farlo, ma ci sarò“. Barbara D’Urso Dopo mesi di indiscrezioni, silenzi e gossip, rompe il silenzio e sceglie il canale YouTube per annunciare il suo grande ritorno in tv come giurata, al posto di Selvaggia Lucarelli, nella nuova edizione di Ballando con le Stelle che andrà in onda sabato 3 ottobre su Rai 1.

“In questi mesi davvero sono state scritte e dette talmente tante cose che non corrispondono alla verità– spiega la conduttrice- A fine giugno io ho iniziato a sentire Giancarlo De Andreis che è il capo della grande famiglia di Ballando e Milli” che “sono stati molto persuasivi per cercare di convincermi a fare quest’altro passo da ballerina per una notte, poi ballerina concorrente e adesso in giuria. E ho accettato“, ma “non ho mai desiderato questo ruolo, anche se mi divertirà molto farlo adesso”. Poi, sono stata “chiamata dall’ufficio scritture della Rai il 17 settembre, quindi stranamente due settimane prima dell’inizio della trasmissione. Non lo so perché mi hanno chiamato solo ora. Noi abbiamo tenuto tutti quanti il segreto. Io ho detto sì. Non ci sono cifre pazzesche. Ho letto di tutto su questo. Ma la verità è questa: due settimane prima di Ballando la Rai mi ha proposto un contratto. Forse è questo il modus operandi della Rai, o verso di me. Ma io son ben felice di esserci”. La notizia è “che ci sarò”, ma sottolinea, “col cachet che mi è stato offerto dalla Rai, ci sarò senza albergo di lusso che non ho mai chiesto. Andrò nel solito albergo dove sono sempre andata. Non ho chiesto niente di tutto quello che è stato scritto”.

E conclude: “Ci vediamo sabato in diretta perché io la mia parola d’onore la mantengo. Ci vediamo sabato, col cuore!“.