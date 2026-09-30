Magi in sciopero della fame contro la legge elettorale

ROMA – “Da oggi inizierò un digiuno per ottenere la modifica almeno delle parti peggiori di questa norma e consentire di presentare le liste con la firma digitale“. Lo ha detto il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, a margine di una conferenza stampa alla Camera, sulla legge elettorale.

“Questa legge elettorale – spiega – è un colpo di Stato elettorale, una legge incostituzionale, che vuole consentire a una minoranza nel Paese di diventare maggioranza schiacciante in Parlamento. É inaccettabile. Si vuol impedire a delle forze politiche di partecipare alle elezioni e questo è contro i cittadini, non contro i partiti”.