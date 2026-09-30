Ucraina, Conte avverte: “Stiamo rotolando nella guerra, con le armi abbiamo dato”

ROMA – “Chi le parla ha fatto il Presidente del Consiglio in due governi e mi sembra assolutamente che abbiamo retto a delle emergenze molto più gravi di quelle attuali. E la ragione per cui noi all’inizio, con una decisione ben ponderata e anche sofferta, quando c’era Draghi, abbiamo detto inizialmente ‘Sì, dobbiamo mandargli le armi’ e perché altrimenti c’è il rischio di una asimmetria. Oggi cosa è cambiato? Dopo quattro anni stiamo in un escalation militare che diventa senza limiti e confini. Ormai si combatte non solo sul fronte di guerra, ma anche in campo aperto, nei centri abitati, nelle capitali dell’uno e dell’altro paese, a Mosca e a Kiev. E stiamo rotolando della guerra”. Lo dice il leader del M5S, Giuseppe Conte, a ‘L’aria che tira’.

“L’unica cosa che è mancata e che avevamo chiesto a Draghi, è che ci fosse contemporaneamente un negoziato di pace da avviare. Non lo vuole fare. Con le armi abbiamo dato. Adesso serve una svolta negoziale perché con la svolta negoziale possiamo avere la prospettiva”, aggiunge Conte. “Non c’è la questione che stiamo abbandonando l’Ucraina. Fino adesso si è pensato in Europa ad aiutare l’Ucraina facendoli combattere anche in nome dell’Europa, perché si parla di libertà, di democrazia, di valori occidentali, tutte belle parole. Oggi io voglio aiutare e vogliamo aiutare in tanti gli Ucraini in modo diverso, in modo ancora più operativo, cioè indirizzando a soluzione pacifica quel conflitto”, conclude.