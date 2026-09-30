Ddl antisemitismo, primo effetto dell’appello di Segre: il Pd non partecipa al voto

ROMA – A quanto apprende l’Agenzia DIRE, il Partito democratico ha deciso di non partecipare al voto sul ddl antisemitismo che verrà licenziato in Commissione Affari costituzionali dopo il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Dopo l’appello dei giorni scorsi di Liliana Segre, viene spiegato, la decisione di non votare contro, ma uscire dall’aula della Commissione al momento della votazione, è anche “un segnale di rispetto” verso la senatrice a vita. Avs e M5s voteranno contro. Italia Viva voterà a favore.

Dal centrodestra arrivano però già interpretazioni maliziose del ‘non voto’ dem: “Escono per non diversi”, commenta un parlamentare di maggioranza. Dal Pd fanno notare che anche nelle commissioni per il parere consultivo non hanno partecipato al voto alla Camera.

Il ddl, già approvato dal Senato, è calendarizzato in Aula per la discussione generale venerdì 2 ottobre. “In Assemblea poi si vedrà come comportarsi”, si ragiona tra i democratici. Ma non ci sono più margini di mediazione per modifiche come chiesto dal centrosinistra, è la posizione del centrodestra. Il relatore del testo è Paolo Emilio Russo (Forza Italia).