Il ‘Re Leone’ a Bologna con l’orchestra del Teatro comunale: tutte le info

BOLOGNA – “Il Re Leone Live in Concert” a Bologna, a dicembre, in italiano, con l’orchestra e il coro (novità) del Teatro comunale. Dopo i buoni numeri delle puntate precedenti, torna infatti in città per la sua terza edizione il progetto Disney Concerts, la serie di eventi “live-to-picture” presentati su licenza Disney che porta a teatro “la proiezione dei titoli più amati di sempre”, segnalano gli organizzatori, accompagnati dall’esecuzione dal vivo delle loro celebri colonne sonore. Protagonista del nuovo appuntamento, in programma al Teatro Europauditorium dal 18 al 20 dicembre 2026 (alle 20.30 il 18, negli altri due giorni alle 16), sarà appunto un classico Disney senza tempo, che ha celebrato il trentennale qualche anno fa: Il Re Leone Live in Concert, con le musiche di Hans Zimmer, il premio Oscar per la colonna sonora dello stesso Re Leone.

UN’ANTEPRIMA EUROPEA

Sul palco, per quella che viene considerata la vera anteprima europea dello spettacolo, che ha già toccato Londra, ci sarà quindi l’orchestra del Teatro comunale di Bologna, diretta da Thiago Tiberio, così come, questa volta, il coro del Comunale, preparato da Claudio Marino Moretti, con la partecipazione delle voci soliste della Bsmt-Bernstein School of Musical Theater. Si tratta di un progetto realizzato in coproduzione da Calma Management, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Europauditorium e Retropalco. Quindi “il film Walt Disney Animation Studios, in lingua italiana, sarà proiettato sul grande schermo mentre la sua colonna sonora sarà eseguita dal vivo da una grande formazione orchestrale e corale”, rimarcano i promotori. Si tratta di un un repertorio entrato nell’immaginario collettivo, anche grazie alle celebri canzoni del film firmate da Elton John e Tim Rice, senza scordare gli arrangiamenti vocali e corali africani di Lebo M, compositore e produttore sudafricano vincitore di un Grammyr.

I BIGLIETTI

Ecco i prezzi dei biglietti: platea 45 euro, balconata 35. Sono acquistabili da oggi attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone e nelle biglietterie del Teatro EuropAuditorium di piazza Costituzione 5F, dell’Auditorium Manzoni in via de’ Monari e del Teatro Celebrazioni via Saragozza 234.