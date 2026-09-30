mercoledì 30 Settembre 2026

A Milano 21enne morto dopo caduta da 15 metri: si chiamava Jakub Wiatr ed era scomparso da ieri

Ieri sui social gli appelli della famiglia e dell'associazione Penelope per ritrovarlo: "Potrebbe essere in difficoltà"

Data pubblicazione: 30-9-2026 ore 12:35Ultimo aggiornamento: 30-9-2026 ore 13:43

di Marco Sacchetti e Marcella Piretti

MILANO – Il giovane polacco di 21 anni morto tragicamente intorno alle 11.00 in piazza Gae Aulenti è precipitato da una altezza di 15 metri. Lo precisano i vigili del fuoco del vicino Comando di via Messina, sul posto nel giro di pochissimi minuti.
Il giovane morto è Jakub Wiatr, di origine polacca: in questi giorni era a Milano in vacanza. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. Secondo una prima ricostruzione, la caduta potrebbe essere avvenuta nel tentativo di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Ma c’è anche l’ipotesi del gesto suicida. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti anche attraverso l’ausilio delle telecamere di sorveglianza.

IL RAGAZZO ERA SCOMPARSO DA IERI, GLI APPELLI SUI SOCIAL

Nella giornata di ieri, sui social, erano stati rilanciati tanti appelli per cercare Jakub Wiatr. Di lui, non si avevano notizie dalla notte precedente, aveva spiegato la famiglia. Il 21enne, in vacanza a Milano con un amico, la sera di lunedì era stato in una discoteca chiamata Justme Milano. Queste le parole della sorella: “Quando sono usciti dal locale, erano in compagnia di alcune ragazze, anch’esse polacche. Erano circa le 3:10 del mattino quando l’amico lo ha perso di vista. Jakub non ha fatto ritorno nell’appartamento che avevano affittato per il soggiorno e il suo cellulare risulta irraggiungibile”.
Nell’appello rilanciato da Penelope Lombardia, l’associazione che si occupa di persone scomparse, c’era scritto questo: “Da Milano, zona Parco Sempione, non si hanno più notizie di Jakub Wiatr, 21 anni, dal 29 settembre 2026. Potrebbe essere in difficoltà”.

(Foto @dexterino86 da Wikipedia)

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