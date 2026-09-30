Roma, sul litorale si va in spiaggia tutto l’anno: firmata l’ordinanza per la destagionalizzazione

ROMA – Il litorale romano non va in letargo. Con l’ordinanza firmata ieri dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prende ufficialmente il via la destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative sulle spiagge della Capitale, inclusa la spiaggia libera di Castel Porziano. L’obiettivo del Campidoglio è duplice: da un lato contrastare il degrado e l’abbandono invernale, dall’altro ampliare i flussi turistici garantendo un presidio costante e sicuro del territorio.

EVENTI, SPORT E RISTORAZIONE ANCHE IN INVERNO

Con la chiusura ufficiale della stagione balneare 2026 fissata a oggi, 30 settembre, i concessionari degli stabilimenti potranno estendere le loro attività inviando una specifica istanza via PEC al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio. Per ottenere il via libera, gli operatori dovranno presentare, però, un programma dettagliato di iniziative culturali, ludiche, sociali o sportive, indicando inoltre le attività di ristorazione e somministrazione che intendono mantenere operative nei mesi freddi.

ACCESSO AL MARE: LIBERO, GRATUITO E SENZA “TORNELLI”

L’ordinanza ribadisce in modo perentorio il diritto di libero accesso all’arenile, imponendo che i varchi di accesso al mare rimangano sempre operativi e segnalati in modo chiaro. L’ingresso alla spiaggia e alla battigia, anche transitando attraverso gli stabilimenti balneari, è rigorosamente libero e gratuito in ogni momento. Per evitare abusi, è fatto assoluto divieto di esporre cartelli ingannevoli recanti scritte come “biglietteria” o “ticket” volti a confondere l’utenza, così come i gestori non possono in alcun modo chiudere o ostacolare l’ingresso pedonale utilizzando cancelli, porte, tornelli o barriere.

LE REGOLE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA AMBIENTALE

La vivibilità invernale della spiaggia porta con sé specifiche direttive per gli operatori e i cittadini, a partire dall’obbligo per i gestori di esporre cartelli ben visibili per avvertire che la balneazione non è sicura per la mancanza del servizio di salvamento. Per contrastare le mareggiate è autorizzata l’installazione di barriere anti-sabbia, a patto che distino non più di 5 metri dai manufatti, siano alte al massimo 0,80 metri e vengano realizzate esclusivamente con materiali ecocompatibili come legno, juta e tessuti naturali. A tutela dell’ecosistema costiero, è severamente vietato l’uso di reti metalliche per recintare gli stabilimenti e l’utilizzo di sacchi di plastica, potenziale fonte di inquinamento da microplastiche in mare. Gli operatori devono inoltre garantire percorsi accessibili fino alla battigia, adeguati anche per le persone con disabilità. Per chi frequenta le spiagge, infine, restano in vigore i divieti di campeggiare, bivaccare, abbandonare rifiuti e transitare con veicoli a motore sulla sabbia, eccezion fatta per i mezzi utilizzati dalle persone con disabilità.

SEMAFORO VERDE PER GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE

Una notizia rilevante per molti cittadini riguarda gli animali domestici: l’ordinanza stabilisce infatti che, durante l’intero periodo invernale, è consentito condurre animali da compagnia sulle spiagge. L’unico vincolo per i proprietari è quello di garantire costantemente l’igiene e la sicurezza pubblica, mantenendo i cani di grossa taglia legati al guinzaglio e dotati di museruola.

TOLLERANZA ZERO PER I TRASGRESSORI

A vigilare sul rigido rispetto di queste disposizioni sarà il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Il provvedimento sindacale non lascia spazio a interpretazioni: per i contravventori scatteranno le sanzioni amministrative previste dal Codice della Navigazione, ma per chi reitera comportamenti vietati o commette gravi violazioni agli obblighi prescritti si attiveranno le procedure di revoca della convenzione o di decadenza della stessa concessione demaniale.