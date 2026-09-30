‘Naza’ conquista il botteghino, è la pellicola più vista al cinema

ROMA – Dopo aver vinto il Premio speciale della giuria alla Mostra del cinema di Venezia, il film Naza sta riscuotendo notevole successo anche al cinema. A poche ore dal suo debutto, avvenuto lunedì 28 settembre, il documentario diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor e distribuito da IWonder Pictures, è balzato dritto in testa alla classifica, lasciandosi alle spalle avversari ‘pesanti’ come la riedizione del franchise Marvel, “Avengers: Endgame Extra”, il live di Ultimo e “Heart of the beast”, con protagonista Brad Pitt.

Secondo i dati diffusi da Cinetel, fino a ieri 29 settembre la pellicola ha incassato oltre un milione di euro, per l’esattezza1.096.816 e un totale di 146.720 spettatori. Dati a cui andranno aggiunti anche quelli della chiusura programmazione prevista per oggi.

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A VENEZIA 25 MINUTI DI APPLAUSI

Il titolo del film, fa riferimento all’acronimo ebraico Nezek Agavi usato dall’Idf per identificare i ‘danni collaterali’ ossia le vittime civili, dei bombardamenti israeliani su Gaza. Attraverso le testimonianze dei soldati e dei servizi della sicurezza di Tel Aviv, ‘Naza’ mostra come sono stati impiegati i sistemi d’intelligenza artificiale negli attacchi sulla Striscia e l’impatto umanitario sulla popolazione palestinese. Il documentario, svela così, i meccanismi della sterminazione di massa pianificata da Israele contro i civili palestinesi a Gaza attraverso conversazioni notturne sui tetti di Tel Aviv con i progettisti ed esecutori di tali piani. La sua proiezione al Festival di Venezia, ha suscitato profonda commozione tra il pubblico presente, che ha risposto con 25 minuti di applausi.

LA PUBBLICAZIONE GRATUITA SUL GUARDIAN

Dopo l’anteprima mondiale, alla Mostra di Venezia, e l’interesse suscitato il film sarà distribuito in 56 Paesi. Inoltre, il Guardian, produttore del film ha annunciato che “al termine della programmazione cinematografica globale, ‘Naza’ sarà disponibile gratuitamente per il pubblico di tutto il mondo tramite il sito theguardian.com verso la fine di novembre, nell’ambito del proprio impegno a favore di un giornalismo indipendente e coraggioso.

LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI

Dopo l’anteprima nordamericana avvenuta il 26 settembre al New York Film Festival, l’uscita del documentario nelle sale statunitensi è prevista per oggi 30 settembre, con un debutto in esclusiva presso l’IFC Center di New York. La distribuzione si estenderà poi a Los Angeles e ad altri mercati chiave il 9 ottobre, per proseguire con una diffusione nazionale nelle settimane successive.

