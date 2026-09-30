Carburanti, anche Costantin avvia il calmieramento dei prezzi

VENEZIA – Grazie alla partnership con Socar, capogruppo di Italiana petroli (Ip), Costantin ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti sulla propria rete, la misura sarà operativa già dalle prossime ore. L’iniziativa, si specifica in un comunicato che annuncia la decisione di Costantin, “risponde all’appello del Governo e punta ad alleggerire, in un momento in cui fare il pieno pesa sempre di più, una spesa che tocca da vicino le famiglie e chi lavora”. L’adesione è “resa possibile da Socar, che il 27 settembre ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati in Italia dalla controllata Ip” e Costantin ringrazia Socar e Ip “per una decisione che mostra concretamente cosa significa fare filiera e conferma la solidità di una partnership che da anni unisce uno dei maggiori distributori indipendenti del Nord-Est e una delle principali compagnie petrolifere del Paese”.

Costantin è la società operativa del gruppo C&C Holding, controllato dalle famiglie Costantin e Cavatton. Fondata nel 1967 a Borgo Veneto (Padova), è un operatore familiare e indipendente della distribuzione di carburanti e dei servizi per la mobilità nel Nord Italia, attivo nella rete di stazioni di servizio, nell’extrarete, nel Gpl, nelle carte carburante pagoCO e nel biocarburante rinnovabile HVO100. È main retail partner di Ip per il Nord Italia. Nel 2025 il Gruppo ha registrato un fatturato di oltre 1,1 miliardi di euro. Nel 2026 ha acquisito Dalla Bernardina F.lli e oggi conta una rete di circa 150 stazioni di servizio a marchio Costantin, Ip ed Esso.