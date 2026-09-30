Burnham: “La Brexit ci ha fatto male, potremmo anche tornare nell’Ue”

ROMA – La Brexit ci ha fatto “più male che bene” e tra le possibilità per il Regno Unito c’è anche quella di tornare nell’Unione Europea: lo ha detto il primo ministro Andy Burnham, in un’intervista all’emittente Bbc.
I rapporti con Bruxelles sono stati uno dei temi del colloquio.
Secondo Burnham, c’è la possibilità che il Regno Unito aderisca a un’unione doganale, che prenda in considerazione la proposta dei liberal-democratici di entrare nel mercato unico, oppure che “si arrivi fino in fondo” e si rientri nell’Ue.
Secondo il primo ministro, è necessario valutare i pro e i contro di ciascuna opzione e “avere chiaro dove vogliamo che la Gran Bretagna arrivi nel prossimo decennio”.