mercoledì 30 Settembre 2026

Burnham: “La Brexit ci ha fatto male, potremmo anche tornare nell’Ue”

Lo ha detto il primo ministro britannico in un'intervista all'emittente Bbc. I rapporti con Bruxelles sono stati uno dei temi del colloquio

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 30-9-2026 ore 10:20Ultimo aggiornamento: 30-9-2026 ore 10:20

ROMA – La Brexit ci ha fatto “più male che bene” e tra le possibilità per il Regno Unito c’è anche quella di tornare nell’Unione Europea: lo ha detto il primo ministro Andy Burnham, in un’intervista all’emittente Bbc.
I rapporti con Bruxelles sono stati uno dei temi del colloquio.

Secondo Burnham, c’è la possibilità che il Regno Unito aderisca a un’unione doganale, che prenda in considerazione la proposta dei liberal-democratici di entrare nel mercato unico, oppure che “si arrivi fino in fondo” e si rientri nell’Ue.
Secondo il primo ministro, è necessario valutare i pro e i contro di ciascuna opzione e “avere chiaro dove vogliamo che la Gran Bretagna arrivi nel prossimo decennio”.

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