Burnham: “La Brexit ci ha fatto male, potremmo anche tornare nell’Ue”

ROMA – La Brexit ci ha fatto “più male che bene” e tra le possibilità per il Regno Unito c’è anche quella di tornare nell’Unione Europea: lo ha detto il primo ministro Andy Burnham, in un’intervista all’emittente Bbc.

I rapporti con Bruxelles sono stati uno dei temi del colloquio.

"Brexit has caused more harm than good."



PM Andy Burnham says rejoining the EU is among 'different options' he will look at to reshape the UK's long-term relationship with Europe. pic.twitter.com/NMBUoVC8YX — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) September 30, 2026

Secondo Burnham, c’è la possibilità che il Regno Unito aderisca a un’unione doganale, che prenda in considerazione la proposta dei liberal-democratici di entrare nel mercato unico, oppure che “si arrivi fino in fondo” e si rientri nell’Ue.

Secondo il primo ministro, è necessario valutare i pro e i contro di ciascuna opzione e “avere chiaro dove vogliamo che la Gran Bretagna arrivi nel prossimo decennio”.