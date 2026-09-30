La Corte suprema degli Stati Uniti autorizza la ripresa delle espulsioni

ROMA – La Corte suprema degli Stati Uniti ha autorizzato la “ripresa immediata” delle espulsioni di persone migranti verso “Paesi terzi”, vale a dire differenti da quelli di origine, senza dare la possibilità ai diretti interessati di potersi appellare contro la decisione. Il pronunciamento è giunto ieri dalla maggioranza conservatrice della Corte – sei giudici su nove – a tre giorni dal provvedimento d’urgenza sollecitato dall’amministrazione di Donald Trump, che ha così impugnato la sentenza di un tribunale di grado inferiore, il quale sospendeva la pratica di espellere le persone migranti se prima non venivano informate con “congruo preavviso”. Il giudice aveva inoltre stabilito che ai migranti venisse concesso il tempo e le modalità necessarie per illustrare eventuali rischi per la propria incolumità nei Paesi terzi. Essendosi pronunciata d’urgenza, la Corte non è entrata nel merito delle considerazioni del caso, che esaminerà nei prossimi giorni, tuttavia il provvedimento entra immediatamente in vigore.

L’amministrazione Trump rivendica la sua politica delle espulsioni, sostenendo che è una modalità con cui “rimuovere efficacemente gli stranieri”. Stando ai dati dell’organizzazione Third Country Deportation Watch, da quando Trump ha avviato questa politica, gli Stati Uniti hanno siglato accordi con 29 Paesi e espulso oltre 25mila persone. Tra questi figurano anche Stati affetti da povertà, insicurezza e standard deboli sul piano del rispetto dei diritti umani, tra cui ad esempio Repubblica centrafricana o Guinea equatoriale. Proprio in questi giorni, un team di esperti delle Nazioni Unite, documenti e testimonianze alla mano, ha denunciato che la pratica delle espulsioni nei Paesi terzi ha innescato “una serie a cascata di violazioni dei diritti umani”, anche con conseguenze potenzialmente “mortali” per le persone.