mercoledì 30 Settembre 2026

Volo Dubai-Tel Aviv atterra in Arabia. Ma nessun dirottamento, c’è stato un litigio tra i piloti (russo e ucraino)

La notizia è stata data dal quotidiano Times of Israel: sul volo c'erano 174 persone

Data pubblicazione: 30-9-2026 ore 9:19Ultimo aggiornamento: 30-9-2026 ore 10:02

di Vincenzo Giardina e Marcella Piretti

ROMA – Non un dirottamento ma una lite tra i piloti, uno russo e uno ucraino, che si sono nientemeno che picchiati in cabina. Ecco cosa c’è dietro lo strano atterraggio che questa mattina ha visto protagonista un aereo della compagnia low-cost Flydubai in volo da Dubai a Tel Aviv. Il velivolo, durante il volo, aveva segnalato un’emergenza (per la precisione la segnalazione parlava di “interferenza illecita”) ed è stato fatto atterrare all’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. In un primo momento, dopo che la notizia è stata diffusa dal quotidiano Times of Israel, si era pensato ad un dirottamento. E l’Aeronautica militare israeliana aveva fatto decollare d’urgenza due caccia.
A escludere il dirottamento è stato il portavoce del primo ministro israeliano Netanyahu, scrive il Corriere della Sera. Fonti della sicurezza israeliana hanno poi chiarito che si è trattato di alterco tra i piloti a bordo. Channel 12 ha scritto che “i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza”.

A bordo del volo viaggiavano 174 passeggeri tra cui 27 bambini. Secondo le ricostruzioni, il segnale di emergenza è stato emesso mentre l’aereo era in fase di discesa manuale e stava effettuando una virata. L’aereo della Fly Dubai era decollato da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, alle 7,05 del mattino, con atterraggio previsto all’aeroporto Ben Gurion intorno alle 9,30. L’allarme è stato inviato dopo circa un’ora e mezzo di volo. 

(Foto da Times of Israel)

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