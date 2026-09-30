Lo stop ai compiti fuori orario fa felici i ragazzi: “Prima la notifica nel pomeriggio era una costante”

ROMA – Ha fatto bene il ministro Valditara a stoppare i compiti fuori orario invocando l’utilizzo del buon vecchio diario cartaceo? A giudicare da cosa ne pensano i ragazzi assolutamente sì. Visto che molti di loro sostengono che spessissimo i compiti, attraverso il registro elettronico, vengono inviati durante il pomeriggio, oppure ‘a tradimento’ nel weekend. Di fatto facendo sentire i ragazzi sempre in ansia da prestazione e tenuti ad essere costantemente ‘reperibili’. Addirittura, poi, tanti studenti hanno segnalato anche un problema di compiti estivi dati “a rate”.

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IL SONDAGGIO DI SKUOLA.NET

Il portale Skuola.net – che ascolta i racconti di centinaia di ragazze e ragazzi di classi medie e superiori – restituisce la fotografia di un sistema scolastico in cui la tecnologia ha eroso i confini tra tempo di studio e vita privata, imponendo un regime di reperibilità costante. Ricevere notifiche pomeridiane o nel fine settimana con nuove consegne per i giorni successivi è diventata una prassi consolidata. Solamente a 1 studente su 4 – l’ultimo monitoraggio, risalente a qualche mese fa, parla di un esiguo 24% di alunni – i compiti vengono assegnati in modo tradizionale, ovvero tutti in presenza, durante le ore di lezione.

Per la stragrande maggioranza, invece, la tecnologia ha dilatato il “tempo scuola”: a quasi 2 alunni su 3 (il 62%) capita spesso e volentieri che qualcosa venga assegnato fuori orario (di pomeriggio o nel weekend) tramite registro, mail o chat.

E per una quota consistente, pari al 14% (circa 1 studente su 7), questa non è un’eccezione ma la regola, con la maggior parte del carico di studio domestico comunicata sistematicamente ben oltre il suono dell’ultima campanella.

Il calcolo è presto fatto: ben 3 alunni su 4 sono colpiti periodicamente (se non sempre) dalla scure dei compiti fuori tempo massimo.

L’INCUBO DEI COMPITI ‘A RATE’ ANCHE DURANTE LE VACANZE ESTIVE

Questa dilatazione dei momenti della didattica, peraltro, non va in pausa neppure durante i periodi di riposo più lunghi. I dati relativi alle ultime vacanze estive mostrano un trend altrettanto allarmante: a oltre la metà degli studenti (il 54%) sono stati assegnati compiti in via digitale dopo l’ultima campanella di giugno.

Entrando nel dettaglio, se solo il 46% si è visto assegnare tutto il lavoro prima del termine effettivo delle lezioni, per gli altri le ferie sono state “interrotte” da notifiche a scoppio ritardato: al 31% degli studenti è stato aggiunto del carico extra rispetto a quanto già appuntato in classe.

Ma il dato più critico è quello che ha visto quasi 1 ragazzo su 4 (il 23%) ricevere il grosso dei compiti a vacanze inoltrate.

LE PAROLE DI VALDITARA

“Vogliamo una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando al tempo stesso i loro tempi e quelli delle famiglie”. Con queste parole il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ufficializza la stretta su una prassi sempre più comune e mal tollerata dagli studenti: l’assegnazione continua di compiti a casa, tramite piattaforme digitali (in primis il registro elettronico), ben oltre l’orario scolastico.

COSA DICE LA NOTA MINISTERIALE SUI COMPITI

La nota ministeriale, inviata alle scuole, è già operativa per l’anno 2026/2027, parla chiaro: le consegne dovranno avvenire in classe entro il termine delle lezioni, tornando a valorizzare il diario cartaceo ed evitando tassativamente “inserimenti sul registro elettronico nel tardo pomeriggio, in serata o durante il fine settimana che costringano alunni e famiglie a un controllo continuo degli aggiornamenti”.

Il documento promuove, inoltre, la programmazione collegiale per evitare la concentrazione di più prove nella stessa giornata, invitando i dirigenti a favorire “la disconnessione degli studenti dai dispositivi digitali”.