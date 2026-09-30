Regeni, Meloni: “Siamo determinati a cercare la verità. Rischioso chiudere i canali con il Cairo”

ROMA – “In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi, ho un po’ il dubbio, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi, piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi”. Lo ha detto ieri sera la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Praga.

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“VICINANZA A FAMIGLIA E A LORO RICHIESTA DI VERITÀ E GIUSTIZIA”

“Ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo per quello che riguarda Regeni. Intanto voglio ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni e alla loro richiesta, che è anche la nostra, di verità e di giustizia“. Lo ha detto ieri la premier Giorgia Meloni, nella conferenza stampa con il Primo Ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babiš a Praga.

“Lo Stato italiano è parte civile nel processo– aggiunge- e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità su questa vicenda. La sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Quello che posso dire, però, è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi, ho un po’ il dubbio, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi”.