mercoledì 30 Settembre 2026

L’oroscopo di mercoledì 30 settembre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 30-9-2026 ore 8:36Ultimo aggiornamento: 30-9-2026 ore 8:36

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Momento di riflessione, di pausa per quanto riguarda il lavoro, anche se non escludiamo che le persone che svolgono attività indipendente abbiano già un progetto da coltivare per i prossimi mesi.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Concludi contratti importanti, un cambiamento si può rivelare più facile del previsto o, comunque, in questi giorni si sblocca qualcosa. Fortuna in arrivo per quanto riguarda gli incontri.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Hai più capacità di azione! Puoi ricevere un premio per le tue indubbie qualità. Dedica qualche momento all’ozio, perché di recente non ti sei fermato un attimo.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

La testardaggine in amore non paga, la ragionevolezza sì; discussioni in merito a proprietà e carte da mettere a posto al catasto o in banca, dipende. Possibili malesseri possono essere superati con un po’ di riposo in più. Mantieni la calma sul lavoro. Delicato lo stomaco.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Nel corso di questa giornata è possibile ricevere una bella conferma, sembrano risolte le perplessità delle ultime settimane. Se c’è una persona che t’interessa, non tirarti indietro.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Nell’ambito del lavoro non tutti sono dalla tua parte, e proprio per questo al mattino vai al lavoro un po’ svogliato; in amore ci vuole pazienza. Limita gli sforzi fisici perché da qualche tempo accusi piccoli fastidi, stanchezza alle gambe.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Recupero per chi ha un’attività in proprio, fai conto sulle occasioni, chi può muoversi avrà successo. Ti consiglio di fare scelte d’amore, è un ottimo oroscopo per le nuove conoscenze.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

C’è un nuovo percorso da affrontare, i ragazzi che sono pronti all’azione possono riuscire negli studi. E’ un periodo utile per i sentimenti, proprio in questi giorni potrebbe tornare anche un amore del passato.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Per chi sa di avere una storia bella e per chi vuole concretizzare un amore, questo è il periodo giusto. Grazie a nuovi contatti otterrai nuove opportunità.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata non facile da gestire, ci possono essere anche piccoli problemi fisici. Cambiamenti in vista, nell’amore come nella vita pratica o personale. Prove di lavoro da superare, abbi pazienza!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata valida, amore in ripresa. Entro pochi giorni dovrai decidere un cambiamento nel lavoro imposto dal destino e tutto si potrà organizzare al meglio. Belle novità!


Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Gli amori che nascono ora sono importanti. Devi cercare di difenderti, giornata nel complesso favorevole.










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