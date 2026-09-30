Meteo, le previsioni di mercoledì 30 settembre 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

L’atmosfera è sempre stabile grazie all’anticiclone. La giornata trascorrerà con un tempo prevalentemente soleggiato e un clima caldo con temperature massime fino a 28-29°C al Centro. Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità, anche con cielo a tratti coperto sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma senza precipitazioni degne di nota. Venti deboli, spesso meridionali, mari calmi.

NORD

Regime di alta pressione sulle nostre regioni, di conseguenza l’atmosfera è ancora stabile dappertutto. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere più nuvoloso al Nordovest, soprattutto sui settori alpini e con meno nubi al Nordest. Venti deboli, spesso meridionali. Clima mite di giorno. Mari generalmente calmi. Valori massimi attesi tra i 23 e i 26°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione che garantisce un’atmosfera stabile, pertanto la giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Da segnalare soltanto un graduale aumento della nuvolosità sulla Sardegna, anche con cielo a tratti coperto, ma senza piogge. Venti deboli, spesso meridionali. Mari calmi. Valori massimi compresi tra i 23-24°C di Ancona e Campobasso e i 27-28°C di Roma e Firenze.

SUD E SICILIA

L’atmosfera è stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Una maggior nuvolosità interesserà la bassa Sicilia orientale, anche con occasionali piovaschi veloci. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mari calmi. Valori massimi attesi tra i 21°C di Potenza e i 27°C di Napoli.