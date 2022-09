Alla Sapienza il quarto Open Day di ITS-ICT Academy

ROMA – Arrivano all’Università Sapienza di Roma gli Open Day di ITS-ICT Academy, le giornate di presentazione dei corsi del nuovo ITS dedicato ai mestieri dell’information Tecnology. Dopo gli appuntamenti a Sacrofano e agli istituti ‘Armellini‘ e ‘Piero Calamandrei‘ di Roma, questo pomeriggio le aziende partner hanno incontrato gli studenti nel Dipartimento di Informatica dell’ateneo romano, che ha curato i contenuti dei percorsi formativi. Quattro i corsi in partenza il 24 ottobre, tutti dedicati alle nuove tecnologie digitali. Programmatori, data scientist, sviluppatori di app sono solo alcuni delle figure lavorative che potranno ricoprire gli studenti dell’ITS-ICT Academy.



Durante gli Open Day, gli aspiranti studenti hanno la possibilità di confrontarsi con i responsabili dell’Its e con i professionisti della aziende partner. Gli Its, infatti, sono corsi professionalizzanti realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese. Il loro obiettivo è formare professionisti con le competenze tecniche più richieste dalle aziende, pronti a entrare nel mondo del lavoro. Il secondo anno dell’ITS-ICT Academy, infatti, sarà svolto interamente all’interno delle aziende partner.



“L’obiettivo è colmare il gap che c’è tra formazione accademica e lavoro. Spesso i giovani che escono dagli atenei non hanno le conoscenze che richiede il mercato. Magari conoscono la fisica quantistica, ma non conoscono i microservizi necessari per lavorare in questi ambiti- spiega alla Dire Marco Occhialini di Akt, tra le aziende partner della Fondazione Its-Ict Academy- Il percorso degli Its invece, unisce alla teoria anche i laboratori e la parte pratica. E questo forma profili già pronti al mondo del lavoro. Abbiamo bisogno di persone formate, ma molto spesso chi esce dal mondo accademico ha una formazione poco orientata al mondo del lavoro”.



Le aziende informatiche, infatti, lamentano la mancanza di profili tecnici. Tra le figure più richieste, programmatori Java e analisti di big Data. Per chi vuole conoscere le opportunità del nuovo Its, sono in programma altri due Open Day a Roiate (RM) il 7 ottobre alle ore 11 (edificio comunale di Via Montessori 1), e a Rocca Propria (RM) l’11 ottobre alle 15 presso l’XI Comunità montana dei Castelli romani e prenestini (Via della Pineta, 117). È possibile iscriversi ai corsi fino al 12 ottobre.

