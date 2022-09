Il trauma di Ambra: “Dopo Allegri ho fatto un anno di psicoterapia”

ROMA – Non lo nomina ma il riferimento è palese. Ambra Angiolini parla di Massimiliano Allegri durante l’ultima puntata di X Factor. Al termine di una delle esibizioni, l’attrice si rivolge al concorrente sul palco e si lascia sfuggire: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Ma oggi, grazie a te, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”.

Insieme dal 2017 e il 2021, Ambra e Allegri hanno vissuto la loro storia intensamente. A un certo punto, si era pure parlato di nozze in arrivo. Poi l’addio traumatico, con tanto di servizi a Striscia La Notizia, scatti rubati e rumors su ipotetici tradimenti da parte dell’allenatore della Juventus. Che oggi fa coppia con Nina Lange Barresi.

Una delusione per la giudice di X Factor che poi è costata un anno di psicoterapia. Di questa settimana, le foto della ripartenza per Ambra. Diva e Donna l’ha beccata per le vie di Roma con un collega.

