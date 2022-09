La mongolfiera, i palloncini e la maxi-torta: tutto sull’86esimo compleanno di Berlusconi

ROMA – Festa di compleanno con sorpresa ad Arcore per Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia ha compiuto 86 anni il 29 settembre e per l’occasione, la fidanzata Marta Fascina, come lui eletta alle Politiche di domenica 25 settembre, gli ha “regalato” lo spettacolo di una mongolfiera da cui si sono liberati centinaia di palloncini rossi a forma di cuore, mentre su uno striscione portato da un aereo campeggiava la scritta: “Buon compleanno amore, ti amo. Marta”. Berlusconi ha assistito allo show seduto su una panchina insieme alla compagna e all’amato cane Dudù, come testimonia un video postato dal canale TikTok del leader forzista. “Vedete di arrivare anche voi a quest’età in forma come sono io”, ha detto Berlusconi ai presenti.

La giornata, scandita dagli auguri di moltissimi esponenti di Forza Italia ma anche degli alleati Matteo Salvini (“caro amico e grande italiano”) e Giorgia Meloni (“tantissimi auguri, un grande abbraccio”), si è conclusa con una festa e una maxi-torta di compleanno a strati per simboleggiare le passioni di Berlusconi: alla base, gli stemmi dei club calcistici Milan e Monza e una riproduzione della Champions League su sfondo rosso, poi il simbolo di Forza Italia e un tricolore su sfondo azzurro, a seguire i loghi delle reti Mediaset, quello di Mondadori con tanti piccoli libri, una riproduzione de ‘Il Giornale‘, e ancora delle costruzioni per rappresentare l’edilizia e infine un mappamondo.

“Le quattro vite del presidente. Sei un genio”, ha dichiarato il fidato Adriano Galliani, presente ai festeggiamenti. Non poteva mancare, poi lo spegnimento della simbolica candelina. Tutti momenti, ovviamente, condivisi sul profilo TikTok(Tak, come ama aggiungere lui) di Berlusconi.

