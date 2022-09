Tom Hanks pubblica un romanzo sul cinema e fa una confessione sui suoi film

ROMA – La filmografia di Tom Hanks è talmente lunga che citare solo alcuni titoli non gli rende giustizia. Oltre 50 le pellicole che comprendono lungometraggi come “Forrest Gump”, “Castaway”, “Salvate il soldato Ryan” e “The terminal”.

Oggi, però, a 66 anni, l’attore fa un bilancio di quella che è stata la sua carriera. Lo fa in un’intervista rilasciata a People, parlando del suo primo romanzo che uscirà nel 2023. Un libro sul cinema e su come lo si fa, “The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece”.

“I MIEI FILM? SOLO 4 MOLTO BELLI“

“Nessuno sa come si fanno i film- spiega Hanks- anche se credono di saperlo. Io ho girato un mucchio di film (e ne definirei quattro molto belli) e sono ancora stupito da come prendono vita. Da un semplice guizzo a un’immagine sul grande schermo, tutta la creazione è un miracolo”. Hanks, insomma, salverebbe veramente solo 4 film su oltre 50.

L’amore per il cinema, però, rimane intatto: “Girare un film è un lavoro molto pesante, che richiede un lungo lasso di tempo, fatto da così tanti momenti di gioia che si scontrano con un egual numero di sentimenti negativi. È il lavoro più bello del mondo e, allo stesso tempo, quello che più ti confonde”.

