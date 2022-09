Fini-Mondo, il gruppo della pasta fresca festeggia 110 anni sui Navigli

MILANO – Pasta fresca, stand culinari e assaggi di piatti tipici dell’Emilia-Romagna, serviti per l’occasione a due passi dai Navigli di Milano: il marchio Fini compie 110 anni e per celebrarli ha organizzato #FiniMondo, una grande festa all’insegna dell’“Emilianità”. L’evento si è svolto al Ride, uno spazio ricavato da un ex scalo ferroviario del capoluogo lombardo nel quale cuochi e mastri pastai hanno preparato sul momento specialità tipiche emiliane, come tortellini e gnocco fritto. La festa e la cena sono l’occasione per ripercorrere la storia del gruppo, nato nel 1912 a Modena dalla bottega di Telesforo Fini e sua moglie Giuditta Ferrari e divenuto nel tempo una realtà imprenditoriale con una produzione annua di oltre 4 milioni di chilogrammi di pasta e vendite superiori a 100 milioni di euro. Fini oggi è tra i leader nel settore della pasta fresca, un’impresa con più di 100 dipendenti che esporta i suoi prodotti verso 30 paesi in tutto il mondo e che da anni mostra attenzione ai temi della sostenibilità.

SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E DUE NUOVE LINEE DI PRODOTTO

In particolare il gruppo ha investito nei campi della riduzione dei rifiuti e dell’impatto ambientale, oltre che del risparmio energetico: parte del fabbisogno del gruppo, infatti, è coperto da un impianto fotovoltaico dedicato. #FiniMondo però è stata anche l’occasione per il marchio di presentare due nuove linee di pasta fresca, “Antica Bottega” e “Nuove Tradizioni”: 15 nuovi prodotti che vanno da ricette tipiche della tradizione a proposte più creative.

L’AD FAZIO: “SE L’ITALIA FOSSE LA CASA, LA CUCINA SAREBBE IN EMILIA”

“C’è un famoso detto: ‘Se l’Italia fosse la casa, l’Emilia sarebbe la sua cucina’, e noi abbiamo deciso di portare questa cucina a Milano, una città importante e la locomotiva della crescita italiana”, commenta Giovanni Fazio, Amministratore delegato del gruppo Fini e della Holding Carisma, che aggiunge: “Per noi questo non è solo il festeggiamento dei 110 anni, è un’occasione di rilancio di un brand conosciuto in tutto il mondo e un importante ritorno al mondo della comunicazione con una campagna che si avvierà domenica 2 ottobre”.

Come spiega Luigi Famulari, chief marketing officer del gruppo, “le due nuove linee racchiudono in sé tutta la storia di Fini, un profondo legame con il territorio da cui provengono la gran parte degli ingredienti e un gusto unico per deliziare anche i palati più esigenti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it