VIDEO | Me Contro Te: “La nostra prima serie sui rapporti umani che parla anche ai teenager”

ROMA – Tre film (e un quarto in lavorazione) campioni di incassi al botteghino, un successo senza precedenti, un tour nei palazzetti d’Italia in partenza, milioni di follower sui social. I Me Contro Te debuttano oggi su Prime Video con la loro prima serie ‘Me Contro Te – La Famiglia Reale‘, prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros. e Me Contro Te. “Volevamo creare qualcosa di diverso, un nuovo capitolo della storia dei Me Contro Te che possa dare nuova curiosità ai nostri fan. Su YouTube facciamo i giochi e ci sporchiamo le mani con lo slime. Al cinema viviamo avventure: ci sono mistero e commedia. Con questa serie, invece, raccontiamo i rapporti umani mettendo Luì e Sofì davanti a nuove personalità. Questa serie è per bambini ma anche per i teenager, ai quali potremmo rivolgerci con progetti futuri”, ha raccontato la coppia in occasione della premiere a Roma. Diretta da Gianluca Leuzzi, che collabora con Luigi e Sofia già dal loro primo film, la serie catapulta i due beniamini dei ragazzi in un palazzo reale per una vacanza studio. La regina affida ai due un compito: quello di far scoprire la bellezza della semplicità ai suoi nipoti, che vivono in un contesto sfarzoso. “Raccontiamo come la semplicità può essere una bella avventura, la bellezza di vivere l’età che si ha e l’importanza del divertimento con gli amici”, hanno aggiunto Luì e Sofì. Progetto dopo progetto, storia dopo storia e mondi in espansione con nuovi personaggi e nuove tematiche si potrebbe parlare di un Me Contro Te Cinematic Universe, proprio come l’universo Marvel.

L’INTERVISTA AI ME CONTRO TE E AL REGISTA GIANLUCA LEUZZI

LA STORIA

Luì e Sofì sono eccitatissimi per la loro entusiasmante vacanza studio e arrivati a destinazione restano di stucco: vivranno in un castello da favola, ospitati da una vera regina. Ad accoglierli ci sono Madame Cornelia, l’arcigna e severa governante nonché la loro tutor chiamata a insegnargli come comportarsi in un ambiente così lontano dalla loro quotidianità e Bruno, il simpatico e bonario maggiordomo di famiglia e tuttofare del palazzo. Al castello ci saranno anche i tre nipoti della regina, i fratelli Divina e Tronaldo , abituati alla vita agiata e borghese di corte ed Emma, rampolla dell’altro ramo della famiglia, ribelle e insofferente a tutto ciò che è etichetta, buone maniere e tradizione. Luì e Sofì vivranno una vera esperienza da favola, in un mondo che fino a quel momento avevano solo sognato, ma loro , combina guai numero uno , amanti delle sfide e delle slime challenge come riusciranno a sopravvivere in questo contesto dove regnano compostezza ed eleganza?

La serie è stata scritta da Luigi Calagna, Sofia Scalia , Andrea Boin ed Enrico Nocera, diretta da Gianluca Leuzzi (il regista che dirige Luigi Calagna e Sofia Scalia dal loro primo film).

IL TRAILER

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it