Miccichè (FI): “Mi ha telefonato Renzi, ci vedremo a Firenze”

PALERMO – “Mi ha telefonato Renzi: ci incontreremo a Firenze nelle prossime settimane”. A dirlo è stato il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, nel corso in una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni di Palermo, è il commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè, che in questo modo ha confermato l’esistenza di un dialogo tra gli azzurri e Italia viva in vista delle prossime scadenze elettorali.