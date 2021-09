‘Wonka’, ciak per Timothée Chalament nella fabbrica di cioccolato

ROMA – A pochi giorni dal debutto al cinema di ‘Dune’, Timothée Chalamet ha iniziato le riprese di ‘Wonka‘ della Warner Bros. Pictures. L’attore candidato all’Oscar per ‘Chiamami col tuo nome‘ interpreterà il più bizzarro e amato cioccolataio della storia del cinema e della letteratura nato dalla penna di Roald Dahl. Un personaggio che nel 1971 è stato interpretato da Gene Wilder diretto da Mel Stuart e nel 2005 da Johnny Depp diretto da Tim Burton.

Diretta Paul King (regista di ‘Paddington 2′) – che è anche sceneggiatore della pellicola insieme Simon Farnaby – la origin story si concentrerà sull’adolescenza di Willy prima dell’apertura della celebre fabbrica di cioccolato. Chalamet qui mostrerà le sue abilità di canto e danza per la prima volta in un film. Al fianco della star di Hollywood ci saranno Rowan Atkinson, Mathew Baynton, Jim Carter, l’attrice Premio Oscar Olivia Colman, Tom Davis, Simon Farnaby, Rich Fulcher, la candidata all’Oscar Sally Hawkins, Kobna Holdbrook-Smith, Paterson Joseph, il vincitore dell’Emmy e del Peabody Award Keegan-Michael Key, Calah Lane, Matt Lucas, Colin O’Brien, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar ed Ellie White.

Il team creativo di King include il direttore della fotografia nominato all’Oscar Seamus McGarvey (‘Anna Karenina’, ‘Espiazione’), lo scenografo candidato all’Oscar Nathan Crowley (‘Tenet’, ‘Dunkirk’), il montatore Mark Everson (i film di ‘Paddington’) e la costumista premio Oscar Lindy Hemming (i film di ‘Paddington’, ‘Topsy-Turvy – Sottosopra’). Neil Hannon della band The Divine Comedy, invece, sta scrivendo le canzoni originali per il film. Le riprese di “Wonka” si stanno svolgendo nel Regno Unito, il film uscirà nelle sale nel 2023 distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.