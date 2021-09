Tg Cultura, edizione del 30 settembre 2021

– CAPIENZA AL 100% IN CINEMA E TEATRI ALL’APERTO, 80% AL CHIUSO

I cinema, i teatri e le sale da concerto potranno aumentare la loro capienza massima fino al 100% per le strutture all’aperto e fino all’80% per quelle al chiuso. La graduale riapertura degli accessi, consentita nelle zone bianche alle persone munite di green pass, è stata decisa dal Comitato tecnico scientifico che raccomanda comunque l’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi. Il Cts rispetto agli accessi ai musei non pone limitazioni, ma chiede l’organizzazione dei flussi per favorire il distanziamento.

– I FUMETTI NEI MUSEI ENTRANO NELLA COLLEZIONE DEGLI UFFIZI

Cinquantadue autoritratti di alcuni tra i più brillanti fumettisti della scena italiana entrano nella collezione delle Gallerie degli Uffizi. Le opere – realizzate con tecniche, formati e stili diversi – saranno presentate a Lucca Comics & Games 2021 dall’8 ottobre all’1 novembre nell’ambito della mostra ‘Fumetti nei musei | Gli autoritratti degli Uffizi’, curata da Mattia Morandi e Chiara Palmieri e dedicata al fumettista Tuono Pettinato, scomparso recentemente.

– IN ANTEPRIMA ITALIANA AL MAXXI LA MOSTRA AMAZÔNIA DI SALGADO

Il grande fotografo Sebastião Salgado sbarca al Museo Maxxi con la mostra Amazônia. In anteprima italiana, l’esposizione ripercorre i sei anni che Salgado ha trascorso viaggiando nell’Amazzonia brasiliana e fotografando la foresta, i fiumi, le montagne e le persone che vi abitano. Con più di 200 opere, la mostra mette in evidenza la fragilità di questo ecosistema, mostrando come nelle aree protette dove vivono le comunità indiane la foresta non ha subito quasi alcun danno. Un invito del fotografo a vedere, ascoltare e riflettere sulla situazione ecologica e la relazione che gli uomini hanno oggi con essa.

– LA FIERA TORINESE ‘ARTISSIMA’ TORNA IN PRESENZA E IN DIGITALE

Artissima, la fiera torinese dedicata all’arte contemporanea, torna con la sua ventottesima edizione tra il 5 e il 7 novembre e propone una formula che combina mostre in presenza e online. Gli spazi dell’Oval, il padiglione di 20mila metri quadri che sorge al centro di Lingotto Fiere, ospiteranno le quattro storiche sezioni, a cui si affiancherà la piattaforma ‘Artissima XYZ’ con tre nuove sezioni: ‘Present Future’, ‘Back to the Future’ e ‘Disegni’. Il tema di quest’anno sarà Controtempo e racconterà la capacità dell’arte di battere sugli accenti deboli trasformandoli in punti di forza.