Al San Martino di Genova 372.000 euro per la ricerca sull’endometriosi

GENOVA – Il policlinico San Martino di Genova ha ottenuto un finanziamento di quasi 372.000 euro per il progetto di ricerca sul “Trattamento fototerapico dell’endometriosi tramite l’utilizzo di nanoparticelle d’oro antiCD44″ (acronimo Endogold), presentato da Simone Ferrero. Il progetto nasce da una collaborazione fra l’ospedale genovese, il San Matteo di Pavia e l’Istituto Maugeri ed è risultato primo tra i nove vincitori del bando indetto dal ministero della Salute, con un budget da un milione, per valutare l’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale, come si sviluppa la malattia e la catena di eventi ad essa associati. Il progetto di ricerca durerà due anni.