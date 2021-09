Buon compleanno a Renato Zero, i video senza tempo del ‘Re dei sorcini’

ROMA – ‘Il triangolo’, ‘I migliori anni della nostra vita’, ‘Mi vendo’, ‘Cercami’, ‘Il carrozzone’. Sono solo alcuni dei tanti successi che hanno segnato una carriera musicale lunga 50 anni. Non male per chi veniva definito ‘uno zero’, e che ha trasformato quel numero, con la Z maiuscola, in un marchio di qualità e successo. Trasformista, trasgressivo, anticonformista, unico: è Renato Zero, il ‘Re dei sorcini’ che oggi compie 71 anni. Renato Fiacchini, questo il suo vero nome, nasce il 30 settembre 1950, tra via Ripetta e piazza del Popolo, nel cuore della sua amata Roma. Gli esordi nel mondo della musica risalgono ai primi Anni 70, quando con fatica si impone nel panorama musicale. La consacrazione arriva nel 1976 con l’album ‘Trapezio’, a cui seguirà un anno dopo ‘Mi vendo/Morire qui’, con cui resterà in classifica per 57 settimane. Da lì non si è mai fermato, arrivando nel 2020, in occasione dei suoi 70 anni, a lanciare altri 3 album, per un totale di 40 canzoni inedite. Ecco alcuni dei video memorabili della sua straordinaria carriera.

