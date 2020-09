Coronavirus, tutti negativi i tamponi dei giocatori del Napoli

NAPOLI – Sono tutti negativi i tamponi effettuati nella giornata di ieri ai giocatori del Napoli Calcio. La societa’ lo ha annunciato questo pomeriggio attraverso un tweet. I calciatori erano in attesa del primo test dopo la riscontrata positivita’ al Covid-19 di 10 giocatori del Genoa, squadra affrontata dagli azzurri nella partita di domenica scorsa. Previsti per domani, al centro sportivo di Castel Volturno, ulteriori tamponi a cui si sottoporranno gli atleti per confermare o meno l’esito dei primi esami.

