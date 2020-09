Pasquale Tridico, ti voglio bene

ROMA – Ryan Kaji Ha 9 anni. Di ‘mestiere’ gioca con treni, macchinine e Lego solo che lo fa su youtube. In questo modo guadagna 26 milioni di dollari.

Anastasia Radzinskaya e’ una bambina russa di soli 6 anni, realizza video simpatici e divertenti mentre canta, gioca e scherza con il papà. È una delle youtuber con maggior seguito, 49 milioni di iscritti. L’anno scorso ha guadagnato 19 milioni di dollari.





Dude Perfect e’ il nome che si sono dati alcuni amici di college che si divertono su youtube, realizzando video, trucchi vari, e acrobazie. Guadagnano 85mila euro al minuto. Venti milioni di dollari l’anno.

Preston Arsement, 26 anni, si è fatto le ossa diventando campione del videogioco Call of Duty, gestisce anche dei server multigiocatori per il videogioco Minecraft. Cosi’ incassa intorno ai 14 milioni di dollari l’anno.

Daniel Middleton, detto DanTDM, 28enne britannico, è uno dei più bravi giocatori di Minecraft e Fortnite. Così guadagna 12 milioni di dollari l’anno.

Ninja, noto all’anagrafe come Tyler Blevins, è un record man: da solo ha accumulato 226 milioni di ore di visione del videogioco multipiattaforma Fortnite. Nel 2018 ha guadagnato 10 milioni di dollari in un solo anno.