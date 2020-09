A Napoli 11enne si lancia dal balcone, si indaga per istigazione al suicidio

NAPOLI – A Napoli tragedia nella notte tra lunedi’ 28 settembre e martedi’ 29. Un bambino di 11 anni si e’ lanciato dalla sua abitazione, al decimo piano di un palazzo in zona Chiaia, perdendo inevitabilmente la vita. Ipotesi del suicidio, avvalorata da un messaggio, inviato sul telefono della madre prima di compiere il gesto e nel quale il giovanissimo avrebbe fatto riferimento a uno stato di paura vissuto. Ora la polizia postale indaga per istigazione al suicidio perche’ l’episodio potrebbe essere legato a qualche scellerata sfida comparsa sui social, le diffuse ‘blue whale challenge’ nelle quali i ragazzi vengono incoraggiati a realizzare gesti estremi. “Non ci sono parole in queste circostanze – si legge sul profilo Facebook della scuola calcio dove l’undicenne giocava – che servano a capire perche’ possano succedere tragedie cosi’ innaturali. Conosco Paolo e Giorgia da 14 anni, ho cresciuto i loro figli, non riesco a farmene una ragione, no, non ci sono parole, l’unica cosa a fare e’ cercare di non farle piu’ accadere, e proveremo a farlo nei prossimi giorni quando le cose saranno piu’ chiare. Ciao Gio'”