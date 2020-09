Il senatore M5s positivo al Covid: “Mai stato così male”

ROMA – “Ritengo di ringraziare pubblicamente quanti hanno espresso i loro auguri, tanti. E quando si sta molto male ed isolato anche un semplice saluto da’ forza, non fa sentire soli, ispira un sorriso”. Lo scrive su facebook il senatore M5s Francesco Mollame, positivo al coronavirus.



“Confesso di essere stato fortunato nella mia vita non avendo sofferto mai per gravi patologie, mai stato cosi’ male; questo virus e’ proprio una gran brutta bestia. Ma cio’ che non uccide fortifica. Ringrazio ancora quanti operano in prima linea e quanti si sono adoperati da mesi nel predisporre tutte le misure necessarie a combattere questo nemico planetario. Al loro impegno ed al loro lavoro ci affidiamo”.



LEGGI ANCHE: Coronavirus, due senatori del M5s risultati positivi: controlli per gli altri colleghi