VIDEO | Migranti, ‘387’ vittime senza nome: il film proiettato in Italia da Milano a Palermo il 3 ottobre

ROMA – Sos Mediterranee organizza un unico grande evento europeo per il 3 ottobre 2020, sabato: il docufilm ‘Numero 387 – Scomparso nel Mediterraneo‘ (Arte) sarà proiettato simultaneamente in decine di città in Italia, Francia, Germania e Svizzera. Sos Mediterranee in una nota ricorda che uno dei pilastri che guidano la missione dell’ong è il valore della testimonianza: è per questo che il network associativo europeo ha deciso di collaborare con la regista del film ‘Numero 387’, Madeleine Leroyer, per organizzare proiezioni eccezionali dell’opera, seguite da dibattiti con volontari e rappresentanti dell’organizzazione non governativa.

L’evento celebra così la giornata in memoria del 3 ottobre del 2013, quando un barcone di migranti si rovesciò a poco più di 500 metri dall’isola dei Conigli a Lampedusa. A perdere la vita furono 366 persone, nella stragrande maggioranza di nazionalità eritrea. Un avvenimento che scioccò profondamente l’opinione pubblica europea e che condusse alla creazione del progetto di soccorso ‘Mare Nostrum’, poi dismesso nel 2014, e all’istituzione, nella data del 3 ottobre di ogni anno, della giornata della memoria e dell’accoglienza.

MILLE VITTIME A CUI TROVARE UN NOME

Il film di Madeleine Leroyer ripercorre il meticoloso lavoro di donne e uomini che lottano per ristabilire l’identità delle persone morte in un altro naufragio: quello del 18 aprile 2015, al largo delle coste libiche, in cui sono morte più di 1.000 persone, la tragedia più mortale nel Mediterraneo dalla seconda guerra mondiale.