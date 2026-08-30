Lutto per Francesca Neri: trovato morto annegato il compagno Silvano Loia

ROMA – Lutto per Francesca Neri. È il compagno dell’attrice, Silvano Loia, l’uomo annegato ieri in mare, nel Viterbese, nel litorale tra Tarqunia e Montalto di Castro. L’allarme era scattato intorno alle 11 da una spiaggia in località Sant’Agostino. Il gruppo di amici che era con il 52enne romano, non vedendolo tornare a riva dopo il bagno, hanno allertato i soccorsi.

“La chiamata alla Capitaneria di porto è arrivata intorno alle 13, dopo che per circa due ore si erano perse le tracce di Silvano Loia- spiega Repubblica-. L’uomo era solito fare lunghe passeggiate sulla spiaggia, per questo la sua assenza inizialmente non aveva destato sospetti. Con il passare del tempo, però, è cresciuta la preoccupazione”.

“L’uomo- continua il quotidiano- si sarebbe allontanato per circa un’ora e mezza a piedi dal punto in cui era stato visto l’ultima volta. L’ipotesi è che, dopo una lunga camminata sotto il sole, sia entrato in acqua per rinfrescarsi e che abbia accusato un malore”.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Guardia costiera e il personale sanitario del 118. Dopo alcune ore, nel tardo pomeriggio, il corpo è stato trovato in mare.

Foto di Silvano Loia dal suo profilo LinkedIn