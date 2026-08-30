Ad Aragon l’ottava di Marc Marquez: vittoria su Acosta e Bezzecchi

ROMA – Ancora Marc Marquez. Ennesimo capolavoro – l’ottavo in carriera ad Aragon – dello spagnolo della Ducati: dopo la sprint di ieri, vince dominando anche la gara lunga sulla sua pista preferita e festeggia in ginocchio davanti alla curva dei suoi sostenitori, interamente colorata di rosso. Con questa vittoria, il pilota di Cervera si porta al secondo posto della classifica iridata. Seconda posizione al traguardo per Pedro Acosta su Ktm, terzo Marco Bezzecchi con l’Aprilia.

Proprio l’italiano, partendo dalla pole, era riuscito a resistere agli attacchi e al primo sorpasso di Marquez in avvio di corsa, passandolo a sua volta dopo poche curve. Ma la leadership di ‘Bez’ è durata fino al settimo giro: Marc decide che si deve riprendere di potenza la prima posizione in casa sua e inizia un duello corpo a corpo fino a portarsi in testa, seguito a ruota da Acosta che allunga la staccata. Racchiusi in distacchi contenuti, i tre arrivano con le posizioni cristallizzate fino al termine dei 23 giri previsti. Chiudono la Top 5 Alex Marquez e Jorge Martin, che resta leader del Mondiale con 17 punti di vantaggio su Marquez e 24 su Bezzecchi.

Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, Pecco Bagnaia cade mentre si trova in settima posizione, out anche Franco Morbidelli. Settimo Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini è ottavo al termine di una lunga lotta ingaggiata con Moreira, 14esimo Luca Marini, 17esimo Lorenzo Savadori. Prossimo appuntamento con la Motogp è nel weekend del 13 settembre con la tappa di Misano.