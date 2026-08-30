Cipro, traghetto con quasi 270 persone a bordo si ribalta a largo: ci sono delle vittime

Foto del maltempo delle ultime ore a Cipro

ROMA – Un traghetto con quasi 270 persone a bordo si è ribaltato a largo della costa settentrionale di Cipro dopo essere partito dal porto di Kyrenia/Girne, nell’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, in direzione Taşucu, in Turchia. Il catamarano ha iniziato a imbarcare acqua a 4 miglia dalla costa.

A passenger ferry capsized off the northern coast of Cyprus shortly after departing for Turkey, with 280 people on board. A major rescue operation is currently under way, as numerous passengers remain in the water. #Cyprus #Turkey #Snnfinland pic.twitter.com/NRkEvRdrP9 — SNN Finland (@snnfinalnd) August 30, 2026

Nelle immagini circolate sui social, le persone coinvolte – 259 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio – indossano i giubbotti di salvataggio e attendono i soccorsi nella parte superiore dello scafo. Il sindaco della città costiera di Kyrenia, Murat Senkul, su Facebook ha definito la situazione “molto grave”.

Il Primo Ministro della Repubblica Turca di Cipro del Nord, Ünal Üstel, a Cnn Turk fa sapere che 172 persone sono state tratte in salvo, 6 persone hanno perso la vita e le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso.

A tal proposito, il ministero dell’Interno turco, in una nota, spiega; “A seguito della segnalazione, sono state avviate operazioni di ricerca e soccorso nell’area. Nell’ambito delle attività di ricerca e soccorso; 4 unità navali galleggianti subordinate al Comando della Guardia Costiera della R.T.C.C. insieme alla nave da passeggeri AKGÜNLER 3 sono state assegnate alla zona, mentre dal nostro Comando della Guardia Costiera sono state inviate 5 unità navali galleggianti e 2 elicotteri della Guardia Costiera nell’area. Inoltre, il Comando delle Forze Navali ha assegnato 6 unità navali per fornire supporto alle operazioni in corso nella zona. Le operazioni di ricerca e soccorso vengono condotte con meticolosità in coordinamento tra le unità competenti”.