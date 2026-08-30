domenica 30 Agosto 2026

L’oroscopo di domenica 30 agosto agosto 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 30-8-2026 ore 10:42Ultimo aggiornamento: 30-8-2026 ore 10:42

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Ci sarà a breve una riconferma, non temere. In amore puoi recuperare una grande volontà. Puoi ricucire uno strappo!



Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Qualche contrasto è possibile in amore, non sei chiaro o non vuoi impegnarti più di tanto. Vorresti fare altre cose, ma le spese sono troppe, non puoi fare follie.



Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Queste giornate in arrivo sono efficienti, tra l’altro anche per quanto riguarda il tuo umore. Non ti fidare di ciò che dicono gli altri e dai sempre retta al tuo istinto.



Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Questa giornata è vantaggiosa per l’amore, perché permette di chiarire una volta per tutte anche alcune situazioni che non sono andate bene nel passato. Sensibilità, intuito, e il tuo senso dell’umorismo che ogni tanto fa capolino, apprezzato da tutti.


Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

È presente un forte stato di agitazione, perché evidentemente ci sono troppe scadenze o tensioni in famiglia. Sei stanco o incompreso. In amore sei anche pronto a mettere in discussione quello che tu stesso hai accettato tempo fa.



Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Favoriti i contatti con gli altri e i messaggi, anche improvvisi. Si possono trovare compromessi o facilitazioni.




Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Qualcuno può riscoprire l’amore dopo mesi di silenzi, bisogna vedere che tipo di amore! Sei specialista nell’infilarti in situazioni particolarmente contorte.


Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata interessante, malelingue in agguato, c’è chi cerca di screditarti o di crearti problemi. Se una persona non risponde alle tue richieste d’amore, potresti anche arrabbiarti oppure decidere di ripagare con la stessa moneta…



Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Situazione di netto recupero rispetto al periodo precedente. In amore puoi immediatamente guardarti attorno, se sei libero da vincoli…



Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Se parli poco non è perché ti sta bene tutto, la verità è che non vuoi alimentare discussioni. Rischio di atteggiamento contraddittorio, attento a non esagerare proprio stasera.



Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

La ripetitività di certe situazioni ti ha stancato, ma non è questo il periodo per buttare all’aria tutto quello che hai conquistato negli ultimi mesi.



Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non bisogna perdere tempo, perché questa giornata sembra essere volta al benessere, bene con Vergine e Toro. Approfitta di questa giornata per chiarire alcuni aspetti che ti sembrano insormontabili!





Leggi anche

L’oroscopo di sabato 29 agosto agosto 2026

di Redazione

L’oroscopo di venerdì 28 agosto 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia