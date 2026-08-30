L’oroscopo di domenica 30 agosto agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Ci sarà a breve una riconferma, non temere. In amore puoi recuperare una grande volontà. Puoi ricucire uno strappo!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Qualche contrasto è possibile in amore, non sei chiaro o non vuoi impegnarti più di tanto. Vorresti fare altre cose, ma le spese sono troppe, non puoi fare follie.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Queste giornate in arrivo sono efficienti, tra l’altro anche per quanto riguarda il tuo umore. Non ti fidare di ciò che dicono gli altri e dai sempre retta al tuo istinto.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Questa giornata è vantaggiosa per l’amore, perché permette di chiarire una volta per tutte anche alcune situazioni che non sono andate bene nel passato. Sensibilità, intuito, e il tuo senso dell’umorismo che ogni tanto fa capolino, apprezzato da tutti.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
È presente un forte stato di agitazione, perché evidentemente ci sono troppe scadenze o tensioni in famiglia. Sei stanco o incompreso. In amore sei anche pronto a mettere in discussione quello che tu stesso hai accettato tempo fa.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Favoriti i contatti con gli altri e i messaggi, anche improvvisi. Si possono trovare compromessi o facilitazioni.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Qualcuno può riscoprire l’amore dopo mesi di silenzi, bisogna vedere che tipo di amore! Sei specialista nell’infilarti in situazioni particolarmente contorte.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Giornata interessante, malelingue in agguato, c’è chi cerca di screditarti o di crearti problemi. Se una persona non risponde alle tue richieste d’amore, potresti anche arrabbiarti oppure decidere di ripagare con la stessa moneta…
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Situazione di netto recupero rispetto al periodo precedente. In amore puoi immediatamente guardarti attorno, se sei libero da vincoli…
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Se parli poco non è perché ti sta bene tutto, la verità è che non vuoi alimentare discussioni. Rischio di atteggiamento contraddittorio, attento a non esagerare proprio stasera.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
La ripetitività di certe situazioni ti ha stancato, ma non è questo il periodo per buttare all’aria tutto quello che hai conquistato negli ultimi mesi.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Non bisogna perdere tempo, perché questa giornata sembra essere volta al benessere, bene con Vergine e Toro. Approfitta di questa giornata per chiarire alcuni aspetti che ti sembrano insormontabili!