Le previsioni meteo di domenica 30 agosto

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Regime di alta pressione sull’Italia. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere spesso sereno e soltanto più nuvoloso sui settori alpini nel corso del pomeriggio, anche con isolate piogge sul Cadore (alto Bellunese). Venti deboli da direzioni variabili. Meno caldo al Sud.

NORD

Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno e soltanto sulle Alpi la nuvolosità sarà più presente, ma con scarse precipitazioni, più probabili sull’alto Veneto. Venti deboli da direzioni variabili, mar Ligure mosso. Caldo non eccessivo.

Temperature: valori massimi attesi tra i 28 e i 33°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

Un campo di alta pressione protegge le nostre regioni garantendo un’atmosfera stabile: di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo ampiamente soleggiato, infatti il cielo sarà in gran parte sereno e la nuvolosità sarà soltanto occasionale. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni diverse, i mari saranno calmi. Caldo non eccessivo.

Temperature: valori massimi compresi tra i 30 e i 35 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

Un campo di alta pressione a matrice subtropicale interessa le nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata ancora una volta da prevalenti condizioni di bel tempo soleggiato, infatti il cielo sarà spesso sereno o con più nuvole soltanto in Calabria e Sicilia. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno calmi. Meno caldo.

Temperature: valori massimi attorno ai 33-35°C su gran parte delle città.