Arriva Twitter Circle, ma gli utenti segnalano: “Non funziona”

ROMA – Era partita come una sperimentazione, ma visti i riscontri positivi adesso Twitter Circle è disponibile per tutti gli utenti iscritti al social network dell’uccellino. Lo ha annunciato, ovviamente attraverso un tweet, la stessa azienda, spiegando che “a volte i tuoi tweet non sono per tutti“.

giving you all Twitter Circle because sometimes your Tweets aren’t for everyone



add up to 150 people to yours and use it. please. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5 — Twitter (@Twitter) August 30, 2022

COSA È TWITTER CIRCLE

Si tratta di una nuova funzione pensata per condividere i propri tweet solo con un ristretto numero di follower. Twitter dà la possibilità di inserire nella lista del Twitter Circle fino a 150 profili. Ovviamente, essendo pensata per un pubblico più selezionato, la funzione non permette di vedere le interazioni al tweet a chi non fa parte della Circle. E non è possibile usare la funzione Retweet. Inoltre, gli utenti che sono stati inclusi in una Circle non possono vedere chi altri ne fa parte.

Ogni volta che un utente che ha creato una Circle twitta, potrà scegliere se condividere il suo pensiero con tutti i suoi follower o con quelli della sua cerchia.

La lista “ristretta” è comunque unica: non è possibile avere più di una Twitter Circle ma si possono modificare in un secondo momento gli utenti che ne fanno parte senza che gli stessi siano avvisati se sono stati rimossi. Per smettere di partecipare a una Circle si può usare la funzione “Smetti di seguire” oppure bloccare l’utente della cui Circle si fa parte.

“TWITTER CIRCLE NON FUNZIONA”: LE PROTESTE DEGLI UTENTI

Dopo il lancio della nuova funzione, diversi utenti su Twitter si sono lamentati perché Twitter Circle ha smesso di essere disponibile dopo pochi minuti. Ed è scattata anche l’ironia, con una pioggia di meme sui problemi tecnici che sta riscontrando chi ha provato a creare la sua cerchia ristretta di follower.

ma che mi rappresenta che ho la Twitter circle ma non mi fa aggiungere persone? pic.twitter.com/4CeYwyeNEA — Giovannii.420 (@giuann_420) August 30, 2022

Sparito il Twitter Circle senza averlo fatto pic.twitter.com/19sXy48jNd — αυяσяα (@__aurorag) August 30, 2022

ma twitter è impazzito in cinque minuti mi ha tolto il twitter circle



pic.twitter.com/cf4zbwd2Aw — sopranini (@teamsopranini) August 30, 2022

