Keanu Reeves accetta l’invito di due sconosciuti al loro matrimonio

ROMA – Avere una star del cinema al proprio matrimonio? Da oggi non è più impossibile. A rendere ancora più unico il giorno del fatidico sì di una coppia inglese è stato Keanu Reeves. Loro si chiamano James e Nikki Roadnight e hanno celebrato le nozze in un albergo nel Northamptonshire, in Inghilterra, lo stesso nel quale stava soggiornando la star di Hollywood. Così hanno deciso di invitare Reeves al ricevimento e lui ha accettato.

“Mio marito l’ha visto nell’area del bar e gli ha detto che si era appena sposato e ha invitato Keanu a venire a salutarci e bere qualcosa con noi se voleva- ha dichiarato la sposa a Newsweek-. È stato amichevole e ha detto che sarebbe venuto in seguito. Ma non sapevamo se l’avrebbe fatto”.

Detto, fatto. Reeves è stato di parola, come testimoniano gli scatti concessi agli sposi. L’attore, segnato da una storia famigliare difficile, non è nuovo a gesti di questo tipo, tanto da essere ormai noto per la sua gentilezza. Solo un mese fa si era intrattenuto a lungo in aeroporto con un bambino, suo fan, rispondendo alle sue moltissime domande.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it